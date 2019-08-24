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Сёмин: возможно, Ал. Миранчук выйдет во втором тайме матча с «Краснодаром»

Сёмин: возможно, Ал. Миранчук выйдет во втором тайме матча с «Краснодаром»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«У Алексея Миранчука недомогание. Не думаю, что что-то серьёзное. Вполне возможно, он выйдет во втором тайме. Три центральных защитника? Это как раз из-за того, что мы имеем сегодня. Не играет Алексей, потому и приняли такое решение.

Состояние игроков определит каждый следующий матч. Сегодня у нас очень серьёзный соперник. „Краснодар“ в этом цикле очень мощно играл, за исключением последнего матча. Это объяснимо — график. 24 дня, 8 матчей — это нереально. В прошлом году мы были в таком же графике. Когда говорил, что для команд, участвующих в еврокубках, нужен подходящий для восстановления календарь, никто нас не послушал. Сейчас имеем то что имеем», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч состоится сегодня, 24 августа, на стадионе «Краснодар Арена». Начало — в 19:00 мск.

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