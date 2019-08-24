«Краснодар» — «Локомотив»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Краснодара» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Ольссон, де Вильена, Игнатьев, Сулейманов, Вандерсон.

Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Грицаенко, Рамирес, Камболов, Панталеан, Намли, Иван, Берг.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ан., Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Игнатьев, Кверквелия, Рыбусь, Коломейцев, Миранчук Ал., Куликов, Тугарев, Титков, Джорджевич, Эдер.

Встреча состоится сегодня, 24 августа, в Краснодаре, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив». Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию встречи можно здесь.