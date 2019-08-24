«Краснодар» — «Локомотив»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Краснодара» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Ольссон, де Вильена, Игнатьев, Сулейманов, Вандерсон.
Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Грицаенко, Рамирес, Камболов, Панталеан, Намли, Иван, Берг.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ан., Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Игнатьев, Кверквелия, Рыбусь, Коломейцев, Миранчук Ал., Куликов, Тугарев, Титков, Джорджевич, Эдер.
Встреча состоится сегодня, 24 августа, в Краснодаре, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив». Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию встречи можно здесь.
- 24 августа 2019
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