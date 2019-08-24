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Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть «Бенфику»

Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть «Бенфику»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 3-го тура чемпионата Португалии лиссабонская «Бенфика» уступила «Порту» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Мануэл Жорже Соуза, которому ассистировали на линиях Нуну Мансу и Сержиу Жезуш.

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш, который забил пятый гол в пяти матчах за «драконов». В концовке встречи второй гол в ворота «Бенфики» провёл Мусса Марега. Голевой передачей отметился Отавио.

«Порту», набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице португальского национального чемпионата. «Бенфика» (6) — на 2-м месте.

В 4-м туре «Порту» дома сыграет с «Виторией Гимарайнш». «Бенфике» предстоит гостевая игра с «Брагой». Оба матча состоятся 1 сентября.

Португалия - Примейра. 3-й тур
24 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Бенфика
Лиссабон
0 : 2
Порту
Порту
0:1 – Зе Луиш – 22, 0:2 – Марега – 86
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