Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть «Бенфику»

В матче 3-го тура чемпионата Португалии лиссабонская «Бенфика» уступила «Порту» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Мануэл Жорже Соуза, которому ассистировали на линиях Нуну Мансу и Сержиу Жезуш.
Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш, который забил пятый гол в пяти матчах за «драконов». В концовке встречи второй гол в ворота «Бенфики» провёл Мусса Марега. Голевой передачей отметился Отавио.
«Порту», набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице португальского национального чемпионата. «Бенфика» (6) — на 2-м месте.
В 4-м туре «Порту» дома сыграет с «Виторией Гимарайнш». «Бенфике» предстоит гостевая игра с «Брагой». Оба матча состоятся 1 сентября.
- 24 августа 2019
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