Коутиньо: я точно должен стать лучше, буду усердно работать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутиньо дал комментарий после победы со счётом 3:0 в выездном матче 2-го тура немецкой Бундеслиги с гельзенкирхенским «Шальке-04».

«Очень рад своему дебюту. Мы победили, поэтому это был хороший вечер. Первые впечатления очень хорошие. «Бавария» — огромный клуб с великолепными возможностями. Игра была очень интенсивной. Я здесь всего три, четыре дня и совершенно точно должен стать лучше. Буду усердно работать», — приводит слова Коутиньо пресс-служба мюнхенцев.

Напомним, Филиппе перешёл в «Баварию» из каталонской «Барселоны» в этом месяце на правах аренды до конца сезона-2019/20. Руководство клуба из Мюнхена может выкупить 27-летнего бразильца за € 120 млн.