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Головин принял участие в 2 голах «Монако» в первом тайме матча с «Нимом»

Головин принял участие в 2 голах «Монако» в первом тайме матча с «Нимом»
Футбол / Франция 0

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в двух голевых комбинациях своей команды в первом тайме матча 3-го тура чемпионата Франции с «Нимом».

На 39-й минуте встречи 23-летний хавбек отдал мяч на Генри Оньекуру, а уже тот ассистировал Исламу Слимани. На 45+1-й минуте россиянин отпасовал на Виссама Бен-Йеддера, тот отдал передачу Желсону Мартиншу. Португалец пробил, его удар был заблокирован, но первым на добивании оказался Бей-Йеддер. Удар форварда стал результативным.

К 60-й минуте матча «Монако» выигрывает у «Нима» со счётом 2:0.

«Ним» и «Монако» пока не набрали ни одного очка в чемпионате Франции в нынешнем сезоне. Команды занимают последние два места в турнирной таблице первенства.

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