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Слуцкий — о промахе игрока «Монако»: а Саня был забил!

Слуцкий — о промахе игрока «Монако»: а Саня был забил!
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поддержал российского полузащитника «Монако» Александра Головина после поражения в матче 2-го тура французской Лиги 1 «Метцом». Матч состоялся на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершился победой «Монако».

«А Саня был забил!» — написал Слуцкий на странице в «Инстаграме» и прикрепил видео с неудачным ударом игрока «Монако» со штрафного.

Напомним, Головин работал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2014 по 2016 год. Под руководством Слуцкого московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2015/16. В 2018 году Головин перешёл в «Монако». Слуцкий возглавил «Халл Сити» в 2017 году, а через год стал наставником голландского «Витесса».

Слуцкий — Головину: удачи, Голова!
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