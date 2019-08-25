«ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Итоговый счёт матча — 4:0.

Начало разгрому гостей на 50-й минуте встречи положил Эрик Шупо-Мотинг. Через пять минут защитник «Тулузы» Матьё Гонсалвес отправил мяч в ворота своей команды и сделал счёт 2:0. На 75-й минуте Шупо-Мотинг оформил дубль. На 83-й минуте точку в матче поставил Маркиньос.

«ПСЖ» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. Действующий чемпион после трёх сыгранных матчей имеет в активе 6 очков. «Тулуза» с 4 очками в активе занимает 8-е место.

В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет с «Метцом» (30 августа). «Тулуза» днём позже будет принимать «Амьен».