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«ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура Лиги 1

«ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура Лиги 1
Футбол / Франция 0

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Итоговый счёт матча — 4:0.

Начало разгрому гостей на 50-й минуте встречи положил Эрик Шупо-Мотинг. Через пять минут защитник «Тулузы» Матьё Гонсалвес отправил мяч в ворота своей команды и сделал счёт 2:0. На 75-й минуте Шупо-Мотинг оформил дубль. На 83-й минуте точку в матче поставил Маркиньос.

«ПСЖ» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. Действующий чемпион после трёх сыгранных матчей имеет в активе 6 очков. «Тулуза» с 4 очками в активе занимает 8-е место.

В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет с «Метцом» (30 августа). «Тулуза» днём позже будет принимать «Амьен».

Франция - Лига 1. 3-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
4 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 – Шупо-Мотинг – 50, 2:0 – Гонсалвес – 55 (автогол), 3:0 – Шупо-Мотинг – 75, 4:0 – Маркиньос – 83
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