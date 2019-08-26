«Урал» — «Сочи»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Сочи» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 26 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Панюков.
Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Чистяков, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Ильин, Юсупов.
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Маргасов, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Лагатор, Нобоа, А. Заболотный.
Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Калугин, Шакуро, Померко, Мостовой, Бахтияров, Карапетян.
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