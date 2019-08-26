Гол Лукаку помог «Интеру» разгромить «Лечче» в матче Серии А

В матче 1-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Лечче». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 21-й минуте счёт открыл полузащитник «Интера» Марсело Брозович. Через 3 минуты хавбек Стефано Сенси удвоил преимущество миланской команды в счёте. Во втором тайме, на 60-й минуте, нападающий «Интера» Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте главный арбитр встречи Федерико Ла Пенна показал красную карточку форварду «Лечче» Диего Фариасу, после чего игроку пришлось оставить команду в меньшинстве. В концовке матча хавбек «Интера» Антонио Кандрева забил четвёртый гол.
В сезоне-2018/19 «Интер» набрал 69 очков и занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лечче» по итогам прошлого сезона завоевал путёвку в Серию А.
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