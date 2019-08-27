Чем вообще Сульшер занят в «МЮ»? Разбор 3-го тура АПЛ на «Чемпионат. Подкаст»

В новом выпуске подкаста, посвящённом английской Премьер-лиге, журналисты «Чемпионата» Григорий Телингатер и Кирилл Хаит разбирают главные темы 3-го тура. Среди них: победа Клоппа над Эмери, странная игра «Тоттенхэма» против «Ньюкасла» и сенсационное поражение «МЮ» дома от «Кристал Пэлас».
00.40 — у «Ливерпуля» всё хорошо. А скоро будет ещё на 50 млн лучше.
06.22 — играем в фэнтези-футбол. Кого из звезд хочется увидеть в команде Клоппа?
08.50 — «Арсенал» впервые в сезоне сыграл с понятной идеей. И сразу проиграл.
17.05 — обсуждаем, что творится с «МЮ». Комплименты Сульшеру.
31.49 — Лэмпард – норм? Точно? А если подумать?
41.48 — Пукки.
45.41 — образец, как не надо играть против «автобуса» от «Тоттенхэма». И как надо – от «Сити».
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