Чем вообще Сульшер занят в «МЮ»? Разбор 3-го тура АПЛ на «Чемпионат. Подкаст»

В новом выпуске подкаста, посвящённом английской Премьер-лиге, журналисты «Чемпионата» Григорий Телингатер и Кирилл Хаит разбирают главные темы 3-го тура. Среди них: победа Клоппа над Эмери, странная игра «Тоттенхэма» против «Ньюкасла» и сенсационное поражение «МЮ» дома от «Кристал Пэлас».



00.40 — у «Ливерпуля» всё хорошо. А скоро будет ещё на 50 млн лучше.

06.22 — играем в фэнтези-футбол. Кого из звезд хочется увидеть в команде Клоппа?

08.50 — «Арсенал» впервые в сезоне сыграл с понятной идеей. И сразу проиграл.

17.05 — обсуждаем, что творится с «МЮ». Комплименты Сульшеру.

31.49 — Лэмпард – норм? Точно? А если подумать?

41.48 — Пукки.

45.41 — образец, как не надо играть против «автобуса» от «Тоттенхэма». И как надо – от «Сити».



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