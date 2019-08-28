Полузащитник «Реала» Иско выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Полузащитник «Реала» Иско пропустит неопределённый срок из-за повреждения подколенного сухожилия. О серьёзности травмы станет известно после углублённого обследования футболиста. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.



В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско принял участие в двух стартовых матчах «Реала». На его счету результативных действий нет. Столичный клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав четыре очка.



Следующий матч подопечные Зинедина Зидана проведут 1 сентября. Соперником «Реала» станет «Вильярреал».



Помимо Иско в ближайших матчах Зидан не сможет рассчитывать на Эдена Азара, Марко Асенсио, Хамеса Родригеса, Родриго Гяса и Браима Диаса.