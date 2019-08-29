«Интер» арендовал хавбека «Фиорентины» Бираги
Миланский «Интер» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника флорентийской «Фиорентины» Кристиано Бираги.
«Интер» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Следующим летом миланский клуб может выкупить трансфер хавбека за € 12 млн.
Бираги является воспитанником «Интера». В «Фиорентину» он перешёл из «Пескары» летом 2017 года на правах аренды за € 500 тыс. Через год «фиалки» выкупили игрока за € 2 млн. В прошлом сезоне 26-летний футболист принял участие в 36 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал четыре результативные передачи, а также получил восемь жёлтых карточек. Контракт игрока с «Фиорентиной» действует до лета 2022 года.
Алексис прошёл медосмотр в «Интере»
- 29 августа 2019
-
13:03
-
12:57
-
12:45
-
12:36
-
12:26
-
12:18
-
12:07
-
12:00
-
11:56
-
11:30
-
11:29
-
11:23
-
11:20
-
10:57
-
10:51
-
10:48
-
10:23
-
10:20
-
10:02
-
10:02
-
09:41
-
09:39
-
09:26
-
09:21
-
09:10
-
08:49
-
08:34
-
08:23
-
06:49
-
06:31
-
06:13
-
05:41
-
05:23
-
04:55
-
04:22
Партнерский контент