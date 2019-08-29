«Интер» арендовал хавбека «Фиорентины» Бираги

Миланский «Интер» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника флорентийской «Фиорентины» Кристиано Бираги.

«Интер» арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20. Следующим летом миланский клуб может выкупить трансфер хавбека за € 12 млн.

Бираги является воспитанником «Интера». В «Фиорентину» он перешёл из «Пескары» летом 2017 года на правах аренды за € 500 тыс. Через год «фиалки» выкупили игрока за € 2 млн. В прошлом сезоне 26-летний футболист принял участие в 36 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал четыре результативные передачи, а также получил восемь жёлтых карточек. Контракт игрока с «Фиорентиной» действует до лета 2022 года.