«Касымпаша» объявил о трансфере Куарежмы
Португальский нападающий Рикарду Куарежма стал футболистом «Касымпаши». Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба. Контракт с 35-летним футболист подписан по схеме «1+1».
По итогам двух туров чемпионата Турции сезона-2019/20 «Касымпаша» располагается на 15-й строчке турнирной таблице. Сезон-2018/19 клуб завершил на 14-м месте.
Предыдущие четыре сезона Куарежма выступал в составе «Бешикташа», с которым дважды становился чемпионом Турции и побеждал в национальном Кубке. Также португалец выступал за «Порту», «Аль-Ахли», «Челси», «Интер», «Барселону» и «Спортинг».
Напомним, что в составе итальянского «Интера» в сезоне-2009/10 Куарежма стал победителем Лиги чемпионов. Со сборной Португалии Рикарду выиграл чемпионат Европы — 2016.
- 30 августа 2019
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