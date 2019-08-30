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«Касымпаша» объявил о трансфере Куарежмы

«Касымпаша» объявил о трансфере Куарежмы
Футбол / Прочие турниры 0

Португальский нападающий Рикарду Куарежма стал футболистом «Касымпаши». Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба. Контракт с 35-летним футболист подписан по схеме «1+1».

По итогам двух туров чемпионата Турции сезона-2019/20 «Касымпаша» располагается на 15-й строчке турнирной таблице. Сезон-2018/19 клуб завершил на 14-м месте.

Предыдущие четыре сезона Куарежма выступал в составе «Бешикташа», с которым дважды становился чемпионом Турции и побеждал в национальном Кубке. Также португалец выступал за «Порту», «Аль-Ахли», «Челси», «Интер», «Барселону» и «Спортинг».

Напомним, что в составе итальянского «Интера» в сезоне-2009/10 Куарежма стал победителем Лиги чемпионов. Со сборной Португалии Рикарду выиграл чемпионат Европы — 2016.

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