Мостовой: «Спартак» остался на задворках европейского футбола

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет московского «Спартака» из квалификации Лиги Европы. Напомним, московский клуб уступил португальской «Браге» по сумме двух матчей (0:1, 1:2).

«Вчерашний вылет «Спартака» — предсказуемое разочарование. Я говорил, что «Спартак» вряд ли пройдёт «Брагу». Португальцы — серьёзная команда, что мы и увидели.



Как только нашей команде попался серьёзный соперник, все минусы вылезли наружу. До первого пропущенного гола вроде бы всё было неплохо, но вот так вышло. Можно ссылаться на то, что команда строится. Вчера не хватило футбольной злости. Той злости, которую давали Зе Луиш и Адриано. Нельзя говорит, что Тиль незаменимый. Посмотрим насколько он незаменимый после матча с «Зенитом».



Всё проверяется тогда, когда всё плохо. Когда всё хорошо, все целуются, друзьями становятся. Для «Спартака» грустно оставаться без еврокубков, имея прекрасный стадион. Получается, что клуб пока остался на задворках европейского футбола, будут смотреть по телевизору матчи еврокубков в этом году», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.