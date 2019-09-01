Анчелотти: пропустили 7 голов в двух турах, так как игроки не жертвуют собой

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Ювентуса» (3:4) в матче 2-го тура чемпионата Италии.



«Мы позволили сопернику давить на нас. Фабиан Руис был изолирован на протяжении первого тайма, и мы не могли доставить до него мяч. Во время наших контратак возникало свободное пространство, но нам не удавалось его использовать.



Когда забивали Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду, защита была на месте. На трети поля возле наших ворот находилось 7-8 защитников, так что голы не стали следствием провальных контратак.



После перерыва мы начали задействовать Фабиана Руиса, и он смог доставить им неприятности.



Защита не строится на индивидуальных действиях. Мы пропустили семь голов в двух турах из-за того, что вся команда недостаточно жертвует собой.



Кулибали не поедет в сборную, так что у него будет возможность тренироваться и набирать форму в течение следующей пары недель», – приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.

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