Анчелотти: пропустили 7 голов в двух турах, так как игроки не жертвуют собой

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Ювентуса» (3:4) в матче 2-го тура чемпионата Италии.
«Мы позволили сопернику давить на нас. Фабиан Руис был изолирован на протяжении первого тайма, и мы не могли доставить до него мяч. Во время наших контратак возникало свободное пространство, но нам не удавалось его использовать.
Когда забивали Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду, защита была на месте. На трети поля возле наших ворот находилось 7-8 защитников, так что голы не стали следствием провальных контратак.
После перерыва мы начали задействовать Фабиана Руиса, и он смог доставить им неприятности.
Защита не строится на индивидуальных действиях. Мы пропустили семь голов в двух турах из-за того, что вся команда недостаточно жертвует собой.
Кулибали не поедет в сборную, так что у него будет возможность тренироваться и набирать форму в течение следующей пары недель», – приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.
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