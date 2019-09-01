Анчелотти: «Наполи» не прошёл проверку «Юве» и целый час играл отвратительно

Наставник «Наполи» Карло Анчелотти подвёл итоги матча второго тура чемпионата Италии против «Ювентуса», где неаполитанцы уступили «бьянконери» со счётом 3:4.



«Мы не прошли проверку, потому что целый час играли отвратительно. Было похоже, что все кончено, но мы смогли вернуться в игру.



Итоговый счет мог бы быть 3:3 или 4:3, но это не отменило бы того факта, что наше выступление не выдерживает критики.



«Ювентус» обладает сильным характером. Мы знаем, что они всегда начинают выступать лучше в решающие моменты сезона. Мы способны тягаться с ними, но сегодня упустили возможность из-за того, что целый час попросту не играли в футбол.



Это разочаровывает. Я был бы разочарован даже ничьей 3:3, потому что дело в нашей слабой игре», – рассказал Анчелотти Sky Sport Italia.

Автогол Кулибали на 92-й минуте принёс «Ювентусу» победу в матче с «Наполи»