Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Анчелотти: «Наполи» не прошёл проверку «Юве» и целый час играл отвратительно

Анчелотти: «Наполи» не прошёл проверку «Юве» и целый час играл отвратительно
Футбол / Италия 0

Наставник «Наполи» Карло Анчелотти подвёл итоги матча второго тура чемпионата Италии против «Ювентуса», где неаполитанцы уступили «бьянконери» со счётом 3:4.

«Мы не прошли проверку, потому что целый час играли отвратительно. Было похоже, что все кончено, но мы смогли вернуться в игру.

Итоговый счет мог бы быть 3:3 или 4:3, но это не отменило бы того факта, что наше выступление не выдерживает критики.

«Ювентус» обладает сильным характером. Мы знаем, что они всегда начинают выступать лучше в решающие моменты сезона. Мы способны тягаться с ними, но сегодня упустили возможность из-за того, что целый час попросту не играли в футбол.

Это разочаровывает. Я был бы разочарован даже ничьей 3:3, потому что дело в нашей слабой игре», – рассказал Анчелотти Sky Sport Italia.

Автогол Кулибали на 92-й минуте принёс «Ювентусу» победу в матче с «Наполи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент