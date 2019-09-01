Анчелотти: «Наполи» не прошёл проверку «Юве» и целый час играл отвратительно

Наставник «Наполи» Карло Анчелотти подвёл итоги матча второго тура чемпионата Италии против «Ювентуса», где неаполитанцы уступили «бьянконери» со счётом 3:4.
«Мы не прошли проверку, потому что целый час играли отвратительно. Было похоже, что все кончено, но мы смогли вернуться в игру.
Итоговый счет мог бы быть 3:3 или 4:3, но это не отменило бы того факта, что наше выступление не выдерживает критики.
«Ювентус» обладает сильным характером. Мы знаем, что они всегда начинают выступать лучше в решающие моменты сезона. Мы способны тягаться с ними, но сегодня упустили возможность из-за того, что целый час попросту не играли в футбол.
Это разочаровывает. Я был бы разочарован даже ничьей 3:3, потому что дело в нашей слабой игре», – рассказал Анчелотти Sky Sport Italia.
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