«Витесс» Слуцкого вырвал победу в матче с АЗ и возглавил таблицу Эредивизии

В матче 5-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал АЗ. Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 33-й минуте АЗ вышел вперёд благодаря полузащитнику Теуну Коопмейнерсу, реализовавшему пенальти. Перед свистком на перерыв нападающий «Витесса» Тим Матавж сравнял счёт после передачи форварда Джей-Роя Грота. Победу команде Слуцкого принёс хавбек Матуш Беро, реализовавший удар с 11-метровой отметки на 96-й минуте.

«Витесс», набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, АЗ (7) занимает шестое место.

Расписание матчей Эредивизии сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».