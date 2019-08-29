«Может, ждём Слуцкого из Европы?» Уткин рассказал о чёрной полосе ЦСКА

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал возможный переход защитника «Тамбова» Седрика Гогуа в ЦСКА, а также предположил, что «армейский» клуб, возможно, надеется на возвращение Леонида Слуцкого, который сейчас тренирует «Витесс».

«Гогуа в ЦСКА — не знаю, окажется ли в итоге — это очень чёткий знак положения вещей в „армейском“ клубе. Ну да, парень явно что-то умеет (это не пренебрежительная, а неопределённая оценка). Но там же точно серьёзные риски. Вот он был год в Хабаровске и не играл. Определённо, идиотизм. Но ведь были же для этого и футбольные причины. У Гогуа довольно противоречивая репутация по карьере. Неизвестно, какие у него сейчас отношения с дисциплиной, но если они подружились, то это недавно и, вероятно, не навсегда.

Трансфер от безысходности. Если не случится — неизвестно, может быть, перевесит понимание рисков. Всё это характеризует положение, в котором находится ЦСКА. Приходится принимать рискованные решения — Абель год назад, сейчас Гогуа. Что за этим стоит? Потеря квалификации? Отсутствие средств для того, чтобы выбирать более надежные варианты? Или это отложенное решение — защитник нужен сейчас, но деньги тратить подождём? И чего подождем? Может, Слуцкого из Европы? В общем, понятно лишь, что у ЦСКА черная полоса", — написал Уткин в своём телеграм-канале.