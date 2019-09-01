Семак — о голе Жиркова: случайного ничего не бывает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы со счётом 1:0 в выездном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Игроки игру рукой заметили, сразу сигнализировали, это судья не заметил, но хорошо, что есть VAR, он помогает арбитрам. Я давно говорил, что чем больше матчей с повторами, тем меньше конфликтов, связанных с судейством.

Что касается гола Жиркова, то случайного ничего не бывает, пытаемся использовать моменты, то, что он был там, это не случайность. Из десяти десять он таких не забьёт, не без доли везения получилось отправить мяч в ворота. Но не так много игроков, которые могут так исполнить удар.

Тяжёлый график у «Спартака»? Мы в таком же режиме играли в том году, это никак не сказалось, тот же Джордан и Тиль не играли в Лиге Европы. «Краснодар» тоже играл в квалификации, мы вообще летели с четырёх утра в прошлом году. Паузы сборной никуда не сдвинуть, чтобы не было такого графика — не надо играть в квалификации Лиге Европы. «Спартак» не выглядел хуже нас функционально, но у всех свои проблемы. Некоторым игрокам даже легче играть в таком темпе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Видео можно посмотреть на канале Премьер-Лиги в Rutube.