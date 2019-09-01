Семак: жалко терять очки, но сезон длинный, где-то потеряем, где-то найдём

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы со счётом 1:0 в выездном матче Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» подвёл итоги первых восьми туров.

«С точки зрения игры и качества футбола я могу оценить этот отрезок на нормально. Все матчи провели на хорошем уровне по созданию моментов. Но хромает реализация, где-то не повезло, где-то судейские ошибки не позволили набрать три очка. И с «Ахматом» играли лучше, и с «Краснодаром», а в Уфе допустили ошибки. Жалко терять очки, но сезон длинный, где-то потеряем, где-то найдём», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.