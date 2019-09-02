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Сборная России тренируется без Черышева и Головина

Сборная России тренируется без Черышева и Головина
Футбол / Сборная России 0

Сборная России сегодня, 2 сентября, проводит тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).

Команда тренируется без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной команды сегодня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

После четырёх туров российская команда занимает в своей отборочной группе второе место, отставая от лидирующей сборной Бельгии на три очка.

Календарь отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года можно посмотреть на «Чемпионате».

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