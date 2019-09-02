Караваев отказался отвечать на вопрос про переход в «Зенит»

Защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от победы своей команды над АЗ, рассказал о вызове в сборную России и отказался комментировать информацию о переходе в «Зенит».

«Всё отлично, вчера выиграли у сильного соперника. Это хороший результат. Надеюсь, так же продолжим. Наша задача — работать и показывать максимальный результат.

Со Слуцким сборную мы не обсуждаем — наставлений он мне не даёт.

Что касается соперников, то это будут тяжёлые игры. Особенно против Шотландии, они показывают агрессивный футбол. Постараемся выиграть.

Не могу ответить на вопрос про переход в «Зенит». Сейчас думаю только о сборной. Стараюсь не читать прессу, надо концентрироваться на играх сборной. Дзюба не задаёт вопросов по поводу будущего. Хотим выиграть игры», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сборная России сегодня, 2 сентября, проводит тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».