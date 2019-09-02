Голодающий фанат «Енисея»: пью только чаёк и минералку

Болельщик «Енисея» Константин Литвинов прокомментировал решение объявить голодовку из-за неудачного начала сезона его любимой командой. Красноярский коллектив занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ после 11 туров.



«Принял решение о голодовке сразу после того, как «Енисей» проиграл «Торпедо» в Москве. Был поражён тем, что происходит, нас в полноги обыграли. Решил, что мало просто ходить и топить за команду — тут нужны уже какие-то радикальные меры. Решил, что начну голодать, если не обыграем «Чайку». Не обыграли.



В последний раз ел перед той игрой с «Чайкой». С тех пор ни грамма, только чаёк и минералку. На неделе отправлюсь в Воронеж на матч с «Факелом», планирую вывесить баннер. Команда в курсе о моей ситуации, не ожидал, что моя голодовка станет таким инфоповодом. Хочу приехать и посмотреть глаза в глаза футболистам», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

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