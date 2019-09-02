Голодающий фанат «Енисея»: пью только чаёк и минералку

Болельщик «Енисея» Константин Литвинов прокомментировал решение объявить голодовку из-за неудачного начала сезона его любимой командой. Красноярский коллектив занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ после 11 туров.
«Принял решение о голодовке сразу после того, как «Енисей» проиграл «Торпедо» в Москве. Был поражён тем, что происходит, нас в полноги обыграли. Решил, что мало просто ходить и топить за команду — тут нужны уже какие-то радикальные меры. Решил, что начну голодать, если не обыграем «Чайку». Не обыграли.
В последний раз ел перед той игрой с «Чайкой». С тех пор ни грамма, только чаёк и минералку. На неделе отправлюсь в Воронеж на матч с «Факелом», планирую вывесить баннер. Команда в курсе о моей ситуации, не ожидал, что моя голодовка станет таким инфоповодом. Хочу приехать и посмотреть глаза в глаза футболистам», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
- 2 сентября 2019
-
15:53
-
15:46
-
15:46
-
15:34
-
15:29
-
15:27
-
15:14
-
15:07
-
15:06
-
15:02
-
14:44
-
14:42
-
14:38
-
14:25
-
14:14
-
14:11
-
14:04Игбун близок к переходу в «Динамо» Эксклюзив
-
14:02
-
13:50
-
13:47
-
13:41
-
13:32
-
13:28
-
13:18
-
13:17
-
13:04
-
12:53
-
12:46
-
12:41
-
12:37
-
12:28
-
12:25
-
12:17
-
12:05
-
12:01