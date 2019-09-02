Титов – о голодовке фаната «Енисея»: видимо, человек решил похудеть

Егор Титов, входивший ранее в тренерский штаб красноярского «Енисея», прокомментировал ситуацию с болельщиком клуба, который решил объявить голодовку из-за слабых результатов команды.

«Слышал о болельщике, который объявил голодовку. Видимо, человек решил похудеть. Болельщиков «Енисея» могу понять. Подниматься всегда легко. Чем ты ниже, тем проще тебе подняться. А падать больно. В том числе, и болельщикам. Тем более, после Премьер-Лиги у них теперь завышенные требования», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Напомним, болельщик «Енисея» Константин Литвинов объявил голодовку, поводом для которой стало провальное начало сезона его любимой команды. Он отметил, что очень разочарован игрой красноярской команды, которая занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ после 11 туров.