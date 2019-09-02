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«Зенит» объявил о переходе Караваева

«Зенит» объявил о переходе Караваева
Футбол / РПЛ 0

Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев перешёл в «Зенит».

«Официально: Вячеслав Караваев переходит в «Зенит»! Сине-бело-голубые и голландский «Витесс» достигли договоренности о переходе защитника в состав петербуржцев», — сообщается в официальном «Твиттере» петербургского клуба.

«Чемпионат» первым сообщил о том, что Караваев перейдёт в «Зенит» и подпишет с клубом четырёхлетний контракт.

Караваев является воспитанником ЦСКА. За свою карьеру защитник выступал в чешских клубах «Дукла», «Яблонец» и пражская «Спарта», откуда он в январе прошлого года перешёл в «Витесс», подписав контракт до лета 2021 года. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист провёл 45 матчей. На его счету 1 забитый мяч и 8 результативных передач.

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