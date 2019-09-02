Фалькао стал игроком «Галатасарая»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао перешёл в «Галатасарай», сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Контракт 33-летнего колумбийского футболиста с клубом рассчитан на 3 года.

Видео можно посмотреть на странице «Галатасарая» в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Фалькао прилетел в Стамбул для заключения контракта с «Галатасараем». Колумбийца в аэропорту встретили более 25 тыс. фанатов турецкого клуба.



Радамель выступал за «Монако» с 2013 года. В минувшем сезоне колумбийский футболист забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи в 33 матчах французской Лиги 1. Ещё один гол Фалькао записал в актив во встрече Кубка Франции.

«Галатасарай» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.