25 тыс. болельщиков «Галатасарая» встретили Фалькао в аэропорту
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прилетел в Стамбул перед трансфером в «Галатасарай». 33-летнего колумбийца в аэропорту встретили более 25 тыс. фанатов турецкого клуба.
Фото можно посмотреть на странице «Галатасарая» в «Твиттере».
Видео можно посмотреть на странице «Галатасарая» в «Твиттере».
«Галатасарай» ещё официально не объявил о приобретении Фалькао, но ранее сообщил, что начал переговоры с «Монако». Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшее время.
Радамель выступает за «Монако» с 2013 года. В минувшем сезоне форвард забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи в 33 матчах французской Лиги 1. Ещё 1 гол Фалькао записал в актив в 1 встрече Кубка Франции.
Контракт колумбийца с монегасками рассчитан до 30 июня 2020 года.
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