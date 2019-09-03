Навас: постараюсь завоевать страстные сердца парижских болельщиков

Новичок «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас прокомментировал свой переход в стан французской команды.
«Я действительно очень рад перейти в «ПСЖ». Поиграв в Испании, я переезжаю во Францию с большими надеждами. «ПСЖ» в Латинской Америке считается очень престижным клубом, и я очень хочу стать частью приключения, начавшегося несколько лет назад. Приложу все усилия для того, чтобы «ПСЖ» завоевал новые титулы, поделюсь своим опытом и профессионализмом. И я также постараюсь завоевать сердца парижских фанатов, которые известны на всю Европу своей страстью», — приводит слова Наваса пресс-служба парижского клуба.
Навас выступал за мадридский «Реал» с 2014 года. Ранее он играл за «Альбасете» и «Леванте». 32-летний голкипер подписал контракт с «ПСЖ» до 30 июня 2023 года.
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