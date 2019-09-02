Кейлор Навас перешёл в «ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о переходе костариканского вратаря «Реала» Кейлора Наваса.
Условия трансфера не разглашаются. Голкипер подписал с французским клубом контракт до лета 2023 года.
32-летний Навас является воспитанником костариканской «Саприссы». В «Реал» он перешёл летом 2014 года из «Леванте». Сумма трансфера составила € 10 млн. Всего за «Королевский клуб» он провёл около 160 матчей и пропустил порядка 160 голов. С «Реалом» Навас становился чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА, однажды — Суперкубок Испании, а также четырежды — клубный чемпионат мира. Ранее голкипер также выступал за «Альбасете» и «Леванте». За сборную Коста-Рики сыграл 85 матчей.
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