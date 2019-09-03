Слуцкий представил свои показатели скорости и преодолённой дистанции в матче
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в социальной сети опубликовал шуточное сообщение, в котором представил свои показатели скорости и преодолённой дистанции в матче 5-го тура нидерландской Эредивизи с «АЗ Алкмаром».
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» Леонида Слуцкого.
Слуцкий представил свои показатели скорости и преодолённой дистанции в матче
Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Победу команде Слуцкого принёс хавбек Матуш Беро, реализовавший удар с 11-метровой отметки на 96-й минуте.
«Витесс», набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов.
Расписание матчей Эредивизии сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
- 3 сентября 2019
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