Юран: «Спартаку» даже с учётом усилений будет сложно решать максимальные задачи

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран рассказал, что несмотря на усиления текущему составу красно-белых будет сложно решать глобальные задачи.

«При всем уважении, текущему составу «Спартака» даже с учетом усилений будет сложно решать максимальные задачи. Если такой подбор игроков устраивает главного тренера команды Олега Кононова, то это одно. Если летом формировали команду без наставника, то это уже другой вопрос. Но мне кажется, что, если сравнить по составу другие клубы, которые претендуют на чемпионство и Лигу чемпионов, «Спартаку» будет сложно с ними соперничать», — приводят слова Юрана «Известия».

«Спартак» этим летом потратил на усиление состава € 42 млн. Основная часть средств ушла на голландского хавбека Гуса Тиля (€ 18 млн) и чешского полузащитника Алекса Крала (€12 млн). Аренда у дортмундской «Боруссии» немецкого нападающего Андреа Шюррле обошлась красно-белым в € 8 млн.