Глушаков: Гурцкая сказал Самедову, что я против его перехода в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», прокомментировал ситуацию с переходом в стан красно-белых Александра Самедова.

«Гурцкая ко мне подошёл и спросил: «Нужен нам Самедов или нет»? Я удивился: «Почему ты спрашиваешь, зачем тебе моё мнение»? Он настаивал: «Ты же капитан»! Я сказал, что читал про ситуацию с Самедовым: он не просто так уходил из «Локомотива», у них были недопонимания с Сёминым — всё это уже было в СМИ. Плюс Саня опытный футболист и уважает себя, он бы не пошёл в «Спартак» запасным. Но к тому моменту у нас на флангах были Зобнин и Квинси, а также молодой Зуев. То есть мне как капитану и для микроклимата в команде важно было понимать, куда Самедова будут ставить.

Да, я переживал за коллектив, потому что нам не нужны были недовольные или обиженные футболисты. Гурцкая объяснил: «Квинси будет слева, Самедов – справа, Зобнин – в центре». Я ответил: «Хорошо, тренеру виднее». Вот и всё. Но Сане передали, будто я был недоволен его переходом. Он, как прямой парень, это потом и предъявил. К сожалению, это был один из многочисленных примеров стравливания людей, приводящего к обидам, непониманию в команде", — рассказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.