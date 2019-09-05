Метцельдер покинул свой пост после обвинений в распространении детского порно
Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер временно покинул пост президента родного клуба «Хальтерн-ам-Зее», который выступает в 4-м немецком дивизионе. Ранее в СМИ сообщалось, что экс-игрок «Шальке-04», «Реала» и дортмундской «Боруссии» обвиняется в распространении детской порнографии. 38-летний немец находится под следствием.
«Пока не прояснится ситуация с расследованием, бывший игрок сборной оставит свои посты в «Хальтерн-ам-Зее», — сообщила пресс-служба немецкого клуба.
Метцельдер завершил карьеру в 2014 году. Он становился чемпионом Германии с «Боруссией» и чемпионом Испании в составе «Реала». За сборную Германии сыграл 47 матчей и завоевал в её составе серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира.
Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии
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