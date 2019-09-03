Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии
Бывший игрок «Шальке-04», «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии, сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на Bild.
«Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии. Немецкая полиция получила ордер на обыск и конфисковала его компьютер и мобильный телефон. Полицию известила невеста Метцельдера, после того как он якобы послал ей 15 фотографий детской порнографии на „вотсап“, — написал Палмери в "Твиттере".
38-летний Метцельдер завершил карьеру в 2014 году. Он становился чемпионом Германии с «Боруссией» и чемпионом Испании в составе «Реала». За сборную Германии сыграл 47 матчей и завоевал в её составе серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира.
- 3 сентября 2019
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