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Г. Невилл — о «Валенсии»: это было безумие — не знал языка и игроков команды

Г. Невилл — о «Валенсии»: это было безумие — не знал языка и игроков команды
Футбол / Испания 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл рассказал, как работал главным тренером в испанской «Валенсии».

«Я был англичанином, не знавшим ни города, ни языка, ни многих игроков из моей команды. В моём тренерском штабе были люди, оказавшиеся в такой же ситуации. Во всем этом не было смысла.

Я не был готов. Не просыпался каждое утро с мыслями футболе. У меня были другие мысли, я вел колонку в газете, у меня были другие дела в Манчестере…

Это было безумие. Я никогда не должен был соглашаться», – приводит слова Невилла испанская Marca.

Гари Невилл возглавил «Валенсию» в декабря 2015 года, но спустя три месяца — 30 марта 2016 года — был отправлен в отставку, так как смог победить лишь в 3 из 16 матчах Примеры.

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