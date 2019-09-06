Г. Невилл — о «Валенсии»: это было безумие — не знал языка и игроков команды
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл рассказал, как работал главным тренером в испанской «Валенсии».
«Я был англичанином, не знавшим ни города, ни языка, ни многих игроков из моей команды. В моём тренерском штабе были люди, оказавшиеся в такой же ситуации. Во всем этом не было смысла.
Я не был готов. Не просыпался каждое утро с мыслями футболе. У меня были другие мысли, я вел колонку в газете, у меня были другие дела в Манчестере…
Это было безумие. Я никогда не должен был соглашаться», – приводит слова Невилла испанская Marca.
Гари Невилл возглавил «Валенсию» в декабря 2015 года, но спустя три месяца — 30 марта 2016 года — был отправлен в отставку, так как смог победить лишь в 3 из 16 матчах Примеры.
Г. Невилл: увольнять Сульшера из «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас нельзя
- 6 сентября 2019
-
01:43
-
01:27
-
00:59
-
00:52
-
00:31
-
00:29
- 5 сентября 2019
-
23:57
-
23:46
-
23:41
-
23:39
-
23:39
-
23:13
-
22:50
-
22:46
-
22:29
-
22:27
-
22:10
-
22:09
-
21:51
-
21:30
-
21:25
-
21:14
-
21:05
-
20:56
-
20:45
-
20:32
-
20:09
-
20:03
-
19:16
-
19:10
-
19:00
-
18:45
-
18:40
-
18:33
-
18:28
Партнерский контент