Кейн: в перерыве сказали, что нужно выйти и быстро забить. Именно это и сделали

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу со счётом 4:0 в домашнем матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Болгарии.
«В первом тайме нас несколько раз ловили на контратаках. В перерыве сказали, что нужно выйти и забить быстрый гол. Именно это мы и сделали. Хороший результат. Надеемся продолжить во вторник.
Что касается моей статистики по ударам с 11-метровой отметки, то всё это — результат усердной работы и тренировок. В течение недели мы отработали много пенальти. За Англию выступают взрывные, умелые игроки, поэтому мы часто зарабатываем 11-метровые», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА со ссылкой на эфир телеканала ITV.
Календарь матчей квалификации Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
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