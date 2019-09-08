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Гол Сутормина помог «Зениту» обыграть «Сочи» в товарищеском матче

Гол Сутормина помог «Зениту» обыграть «Сочи» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче петербургский «Зенит» встречался с «Сочи». Игра прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.

Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин. Через 20 минут преимущество петербургской команды в счёте упрочил хавбек Максим Бачинский. На 36-й минуте полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров забил единственный гол за гостей. В начале второго тайма встречи, на 55-й минуте, защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.

«Зенит» набрал 17 очков в 8 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (6) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар», набравший 17 очков в 8 матчах.

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