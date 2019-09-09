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«Чемпионат» продолжает приём заявок на детский футбольный фестиваль в Москве

«Чемпионат» продолжает приём заявок на детский футбольный фестиваль в Москве
Футбол / Прочие турниры 0

С 30 сентября по 4 октября 2019 года в Москве пройдёт первый детский футбольный фестиваль спортивного портала «Чемпионат» для игроков 2008 и 2009 годов рождения.

Фестиваль «Чемпионата» — это турниры для воспитанников спортивных школ в двух возрастных категориях — U11 и U10. Соревнования пройдут при поддержке столичной футбольной Академии «Чертаново» и фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» на полях «Арены Чертаново».

Участие в фестивале уже подтвердили команды из более чем 20 российских городов, включая Ростов, Самару, Саранск, Томск, Краснодар, Альметьевск, Владимир, Нальчик, Ижевск, Йошкар-Олу, Ульяновск, Ярославль и Якутск. Они померятся силами с коллективами сильнейших российских детских академий — столичными «Чертаново», ЦСКА и «Динамо».

Желающие сыграть на одном из турниров ещё могут подать заявку по почте chertanovo-cup@ya.ru и по телефону +7 (906) 740 47 71. Подробности доступны по ссылке.

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