«Чемпионат» продолжает приём заявок на детский футбольный фестиваль в Москве

С 30 сентября по 4 октября 2019 года в Москве пройдёт первый детский футбольный фестиваль спортивного портала «Чемпионат» для игроков 2008 и 2009 годов рождения.
Фестиваль «Чемпионата» — это турниры для воспитанников спортивных школ в двух возрастных категориях — U11 и U10. Соревнования пройдут при поддержке столичной футбольной Академии «Чертаново» и фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» на полях «Арены Чертаново».
Участие в фестивале уже подтвердили команды из более чем 20 российских городов, включая Ростов, Самару, Саранск, Томск, Краснодар, Альметьевск, Владимир, Нальчик, Ижевск, Йошкар-Олу, Ульяновск, Ярославль и Якутск. Они померятся силами с коллективами сильнейших российских детских академий — столичными «Чертаново», ЦСКА и «Динамо».
Желающие сыграть на одном из турниров ещё могут подать заявку по почте chertanovo-cup@ya.ru и по телефону +7 (906) 740 47 71. Подробности доступны по ссылке.
- 9 сентября 2019
-
18:07
-
18:05
-
17:50
-
17:46
-
17:41
-
17:35
-
17:15
-
17:00
-
16:47
-
16:25
-
16:12
-
16:01
-
15:48
-
15:43
-
15:34
-
15:20
-
15:17
-
15:03
-
14:50
-
14:44
-
14:25
-
14:12
-
14:04
-
13:49
-
13:43
-
13:37
-
13:11
-
12:56
-
12:47
-
12:40
-
12:27
-
12:13
-
12:01
-
11:49
-
11:41