Черчесов: сборная России решила поставленную задачу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру своей команды в прошедших отборочных матчах Евро-2020 со сборными Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).

«Это было не легко и не просто, это было важно. Этот сбор определял, в какую сторону мы движемся. Мы изначально на первом собрании обозначили, как нам действовать, и решили поставленную задачу.

У Казахстана тогда был новый тренер. Он узнал своих игроков, и сейчас это был не тот Казахстан, против которого мы играли несколько месяцев назад", — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

После 6 игр сборная России занимает вторую строчку в группе I с 15 очками, уступая лидеру группы сборной Бельгии три очка. России уже практически ничего не мешает выйти на Евро. Осталось набрать 4 очка в 4 матчах.