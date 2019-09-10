Черчесов: сборная России решила поставленную задачу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру своей команды в прошедших отборочных матчах Евро-2020 со сборными Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).
«Это было не легко и не просто, это было важно. Этот сбор определял, в какую сторону мы движемся. Мы изначально на первом собрании обозначили, как нам действовать, и решили поставленную задачу.
У Казахстана тогда был новый тренер. Он узнал своих игроков, и сейчас это был не тот Казахстан, против которого мы играли несколько месяцев назад", — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
После 6 игр сборная России занимает вторую строчку в группе I с 15 очками, уступая лидеру группы сборной Бельгии три очка. России уже практически ничего не мешает выйти на Евро. Осталось набрать 4 очка в 4 матчах.
- 10 сентября 2019
-
13:50
-
13:43
-
13:25
-
13:20
-
13:19
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:45
-
12:30
-
12:25
-
12:24
-
12:11
-
11:58
-
11:51
-
11:51
-
11:41
-
11:39
-
11:34
-
11:29
-
11:09
-
10:53
-
10:46
-
10:30
-
10:25
-
10:23
-
10:04
-
09:51
-
09:45
-
09:41
-
09:27
-
09:11
-
09:02
-
09:00
-
08:32