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Ерёменко пожертвовал деньги в пользу академии ЦСКА

Ерёменко пожертвовал деньги в пользу академии ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что бывший полузащитник «армейцев» Роман Ерёменко финансово поддержал детско-юношескую академию клуба.

«Очень рад, что у Ерёменко всё складывается достойно. Кстати, не так давно Рома сделал очень приятный жест: внёс небольшую сумму в качестве благотворительного взноса в детско-юношескую академию ЦСКА. Понятно, что ущерб, который мы получили от той истории, в сто раз больше, но тем не менее», — передают слова Бабаева корреспонденты «Чемпионата» Андрей Панков и Денис Целых.

Ерёменко выступал за ЦСКА с лета 2014 по осень 2016 года, когда он был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Летом 2018 года финский полузащитник подписал контракт со «Спартаком».

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