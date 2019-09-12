Лено: в Лондоне есть только один клуб мирового значения

Голкипер лондонского «Арсенала» Бернд Лено отметил, что в Лондоне есть лишь один клуб мирового значения.



"«Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и другие клубы из Лондона не выдерживают сравнения с «Арсеналом». «Арсенал» — это клуб мирового значения, клуб, с которым у большинства ассоциируется Лондон. «Арсенал» — единственный лондонский клуб, у которого есть множество болельщиков по всему миру. Не важно, куда мы приезжаем, в США или Азию, мы всегда ощущаем любовь поклонников", — приводит слова Лено Sport Bild.

Лено перешёл в «Арсенал» из «Байера» в 2018 году. В сезоне-2018/19 немецкий голкипер принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, в шести из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.