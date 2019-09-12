Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА

Римская прокуратура провела расследование инцидента, произошедшего на станции метро «Репубблика» в столице Италии 23 октября 2018 года.



Напомним, перед матчем группового этапа Лиги чемпионов эскалатор, на котором находились 24 болельщика ЦСКА, обрушился, в результате чего поклонники «армейцев» получили травмы различной степени тяжести.



Как сообщает La Stampa, по итогам расследования ответственными за происшествие были признаны четыре человека – работники метро и муниципальной транспортной компании Atac. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве с государственными закупками с отягчающим обстоятельством в виде травм, полученных находившимися на эскалаторе людьми.



Отмечается, что расследование позволило выяснить причины аварии на другой станции римского метрополитена, которая произошла в марте этого года.