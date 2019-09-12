Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную
Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.
«Я думаю, Криштиану забьёт мои 109 голов. Он отличный футболист, и я думаю, что это случится. Это часть футбола. Все рекорды существуют для того, чтобы их бить. Повторюсь, он является отличным игроком», — приводит слова Даеи A Bola.
Даеи является лучшим бомбардиром в истории футбола среди национальных сборных. В 149 матчах за сборную Ирана он забил 109 мячей. На счету Роналду 93 результативных удара в 159 матчах за национальную команду Португалии. Соответственно, чтобы превзойти результат иранца 34-летнему португальцу нужно забить 17 мячей.
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