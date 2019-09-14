Слуцкий: матч с ПСВ — серьёзное испытание для «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче 6-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ. Встреча пройдёт сегодня, 14 сентября, в Эйндховене на стадионе «Филипс». Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 21:45 мск.

«Мы добились хороших результатов в матчах с „Аяксом“ и „АЗ Алкмар“. Но для нас есть большая разница между домашними и выездными играми. В субботу сыграем с ПСВ — одним из претендентов на чемпионский титул. Это будет серьёзное испытание.

ПСВ покинули важные игроки в летнее трансферное окно. Но если посмотреть на тех, кто их заменил, то они не стали хуже. Думаю, Ихаттарен является фантастическим игроком. Ему всего семнадцать, а он уже основной игрок в ПСВ. Коди Гакпо и Дониелл Мален — фантастические игроки, Стивен Бергвейн также преуспевает в качестве атакующего полузащитника", — цитирует Слуцкого Soccernews.nl со ссылкой на клубный телеканал «Витесса».