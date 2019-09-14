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«Фиорентина» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция начнётся 14 сентября в 16:00

«Фиорентина» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция начнётся 14 сентября в 16:00
Футбол / Италия 0

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. В роли его ассистентов выступят Фабиано Прети и Маттео Пассери. Резервный рефери — Марко Ди Белло.

«Ювентус» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Фиорентина» (0) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 6 очков в 2 матчах.

С расписанием чемпионата Италии можно ознакомиться на «Чемпионате».

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