«Фиорентина» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция начнётся 14 сентября в 16:00

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. В роли его ассистентов выступят Фабиано Прети и Маттео Пассери. Резервный рефери — Марко Ди Белло.



«Ювентус» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Фиорентина» (0) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 6 очков в 2 матчах.



С расписанием чемпионата Италии можно ознакомиться на «Чемпионате».