«Ман Сити» первым пропустил в матче с «Норвичем» после удара Маклина. Видео

В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» — «Манчестер Сити» открыт счёт. Хозяева вышли вперёд после розыгрыша углового.



Эмилиано Буэндия закрутил мяч с углового к дальней от ворот части штрафной, где никто не помешал Маклину выпрыгнуть — и Кенни головой вколотил мяч под дальнюю штангу.

Видео доступно на «Чемпионате».

В уже сыгранных встречах «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, а «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом был сильнее «Лестер Сити» — 1:0. «Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» — 5:2. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1. «Шеффилд Юнайтед» дома уступил «Саутгемптону» — 0:1. «Тоттенхэм» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» — 4:0.



Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».