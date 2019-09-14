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«Витесс» Слуцкого потерпел разгром от ПСВ. Мален забил пять голов

«Витесс» Слуцкого потерпел разгром от ПСВ. Мален забил пять голов
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ разгромил «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча состоялась в Эйндховене на стадионе «Филипс». Обслуживал матч арбитр Пол ван Букель.

Счёт был открыт на 18-й минуте, автором гола стал Дониелл Мален, которому ассистировал Брума. На 36-й минуте преимущество хозяев увеличил Мален с передачи Мохаммеда Ихаттарена. В начале второго тайма он же забил третий гол в ворота арнемского клуба. В концовке встречи Мален забил ещё два гола, дважды реализовав пенальти.

ПСВ, набрав 13 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице нидерландского национального чемпионата. «Витесс» (11) — на 3-м месте.

В 7-м туре ПСВ дома сыграет с «Аяксом». Матч состоится 22 сентября. «Витессу» предстоит домашняя игра с «Фортуной» (21 сентября).

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 6-й тур
14 сентября 2019, суббота. 21:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Окончен
5 : 0
Витесс
Арнем
1:0 Мален – 18'   2:0 Мален – 36'   3:0 Мален – 46'   4:0 Мален – 83' (пен)   5:0 Мален – 89' (пен)
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