Камболов: в России VAR как-то не очень работает

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:2).

«Сегодняшний матч вышел богатым на разные события. После сборной многие игроки вернулись не в самой лучшей форме, сегодня было тяжело сыграться с первых минут. Мой момент с пенальти? Не знаю, все говорят по-разному. Всё решил судья, хотя моя рука была в естественном положении. Главное, что мы выиграли. Во втором тайме уже внесли коррективы в свою игру. Тренер в раздевалке сказал, в каких именно моментах надо прибавить. Вышли на поле с такой установкой, хорошо начали, в концовке уже просто довели матч до победы.

Не знаю, можно ли сказать, что этот перерыв на сборные пошёл «Краснодару» не на пользу. Всё индивидуально, надо смотреть, кто как себя чувствует. Конечно, теряются наигранные связи в основном составе, это минус.

Я коснулся мяча рукой, там был недалеко удар, рикошет, я никуда не мог убрать руку. Моя рука была в естественном положении, судья увидел там что-то другое. Мне кажется, в России VAR работает как-то не очень. Когда смотришь европейские матчи, у них всё выходит как-то чётко, логично. У нас многие моменты совсем нелогичные. Мое отношение к VAR? Если там есть чистый пенальти – пожалуйста. Сейчас говорят, что любая рука – пенальти. Каждый по-разному трактует моменты.

Конечно, ещё есть над чем работать. Есть много ошибок, как моих, так и командных. Нужно больше работать, налаживать связи, тогда всё будет постепенно получаться лучше. Что касается дальних ударов, если такие моменты есть, то я, как и Вильена, стараемся пробить. Сейчас установки тренера немного изменились. Ничего, будут ещё голы.

Почему не пробиваю штрафные? Нет недоверия со стороны тренера. Если честно, у нас почти все штрафные близко, я люблю подальше. Если будет момент – я ударю» — передаёт слова Камболова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.