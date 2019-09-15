Олссон: рад, что забил свой первый гол за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (4:2).

«Сейчас пришло время, когда мне нужно забивать голы. Я очень рад, что наконец сумел забить свой первый гол за «Краснодар». Ещё больше рад за команду, мы хорошо провели сегодняшний матч и одержали заслуженную победу. Конечно, у меня до этого было не так много голевых моментов. Просто все свои моменты нужно всегда реализовывать, вот сегодня так и получилось. У нас не так много времени для отдыха, так как команда играет в плотном графике. Мы проводим две-три игры в неделю, поэтому команда большую часть времени проводит не дома, а на тренировочной базе.



Я рад быть частью этого клуба. Мне нравится, как играет наша команда. Мы уже одержали ряд побед, находимся на первом месте в российском чемпионате. Что касается меня, я уже привык к стилю игры «Краснодара». Я стараюсь выполнять всё, что от меня требуется. Я думаю, что команда тоже уже привыкла ко мне. Я чувствую себя хорошо в коллективе», — передаёт слова Олссона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.