Олссон: рад, что забил свой первый гол за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (4:2).
«Сейчас пришло время, когда мне нужно забивать голы. Я очень рад, что наконец сумел забить свой первый гол за «Краснодар». Ещё больше рад за команду, мы хорошо провели сегодняшний матч и одержали заслуженную победу. Конечно, у меня до этого было не так много голевых моментов. Просто все свои моменты нужно всегда реализовывать, вот сегодня так и получилось. У нас не так много времени для отдыха, так как команда играет в плотном графике. Мы проводим две-три игры в неделю, поэтому команда большую часть времени проводит не дома, а на тренировочной базе.
Я рад быть частью этого клуба. Мне нравится, как играет наша команда. Мы уже одержали ряд побед, находимся на первом месте в российском чемпионате. Что касается меня, я уже привык к стилю игры «Краснодара». Я стараюсь выполнять всё, что от меня требуется. Я думаю, что команда тоже уже привыкла ко мне. Я чувствую себя хорошо в коллективе», — передаёт слова Олссона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
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