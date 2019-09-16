Главный тренер «Лиона» Силвиньо: должны забить «Зениту» как можно быстрее

Главный тренер «Лиона» Силвиньо поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».



«Нас ждёт очень интересный матч. Мы хотим, чтобы он начался как можно скорее. Мы в трудной группе. Все команды рассчитывают выйти в следующий раунд. «Зенит» — не самый простой соперник. Он тоже способен пройти дальше.



Да, у нас было несколько матчей с потерей очков в Лиге 1. Это очень горькие результаты и для меня, и для игроков. Первый тайм с «Амьеном» был хорошим, а вот второй очень тяжёлым. Постараемся прибавить, работаем с каждым игроком индивидуально. Нам нужно забить «Зениту» как можно быстрее.



Я уже давно готовился к роли главного тренера. На чемпионате мира помогал Тите. Конечно, всё теперь лежит на моих плечах. Есть давление, но я к нему готов. Стараюсь как можно лучше тренировать. Самое важное – желание играть и побеждать. В этой связи очень важен первый матч с «Зенитом». Если мы выдадим динамичный матч, у нас будет больше шансов выиграть.



Что не удалось в последних матчах? Прежде всего сам результат. Мы не смогли в течение 90 минут играть так, как нужно. Матчи длятся не 45 или 60 минут. Этого нам не хватало в Амьене. Надо продолжать работать и прогрессировать. У нас молодые, хорошие игроки. Необходимо улучшать взаимодействия на поле.



Поменять тактическую схему – не самое важное. Изначальное расположение на поле не имеет большого значения. Главное, чтобы игроки хорошо двигались», — передаёт слова Силвиньо корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.